Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de DrayTek Vigor 2750Vn is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De DrayTek wordt door Helden Van Nu bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde dual-band router, hoewel je niet tegelijkertijd van de 2,4 en de 5,0 GHz-band gebruik kunt maken. Update 1 februari 2018: De laatste software van de fabrikant komt uit januari 2015. Daarom vragen we ons af of deze router kwetsbaar is voor het grote Krack-lek (wifi-lek) uit 2017. Het zou natuurlijk kunnen dat provider Helden van Nu zelf een update heeft uitgebracht los van de fabrikant. Voor meer informatie waaronder de leeftijd van de software bezoek je de link die we delen onder het kopje firmware.