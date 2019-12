Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Eminent EM4510 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De laatst uitgebrachte firmware v9.64 is alweer 3 jaar oud. Het is wel een belangrijke update, zonder deze te installeren zijn er internetproblemen wanneer je provider het modem opnieuw start. Omdat de firmware oud is vragen we ons sterk af of de router kwetsbaar is voor het grote wifi-lek uit 2017 (Krack). De Eminent 4510 hebben we op 8 februari 2018 voor 68 euro aangeschaft bij Azerty. Het is de 1e keer dat we een router van Eminent testen. De router is klein en kan niet worden opgehangen. Het heeft vier vaste, externe antennes. Opvallend is dat de webinterface (instellingenpagina) veel mogelijkheden biedt en dat de vormgeving weinig voorstelt maar wel praktisch is. De router presteert goed op 2,4 GHz en dat is prettig, want hiermee heb je het meeste bereik.