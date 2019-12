Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Eminent EM4710 is een sobere 802.11ac router die relatief goedkoop is. Aan de achterzijde treffen we alle netwerkpoorten en een wan-poort (voor internet). Die laatste is niet herkenbaar blauw, maar gewoon geel zoals de andere netwerkaansluitingen. Voor de werking is dit geen probleem. Qua prestaties doet de EM4710 het best goed. Gek genoeg heb je maar de keuze uit 9 kanalen op de 2,4 GHz terwijl 13 gebruikelijk is. Dit kan vervelend zijn als de ontbrekende kanalen de beste keuze zijn voor een goede wifi-verbinding. De instelmogelijkheden zijn behoorlijk uitgebreid voor een goedkopere router. De EM4710 hebben we voor 70,95 euro gekocht bij Megekko. Dat was eind april 2018.