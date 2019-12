Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Engenius ESR600 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Deze ESR600 dual-band 802.11n-router (van het in Nederland nog niet zo bekende EnGenius) heeft qua uiterlijk veel weg van een rookmelder. Hierdoor is hij erg geschikt om opgehangen te worden. De prestaties van deze router zijn niet echt goed, met name op 2,4 GHz. Ook de WAN-LAN-snelheid is matig. Het instellingenmenu is niet echt uitgebreid. In apps of andere software is niet voorzien. We kochten de EnGenius op 27 oktober 2014 voor 75 euro bij Coolblue.