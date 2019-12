Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de F-Secure Sense is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Sense hebben we op 16 november 2017 voor 199 euro gekocht via f-secure.com. Je krijgt hem in bruikleen van Univé als je de verzekering Zorgeloos Online afsluit. Het is de 1e router van F-Secure in onze test. Aan de voorzijde is een digitale klok zichtbaar, uniek. De Sense wordt als extra veilig gepromoot en beschikt over een geïntegreerde scanner en adblocker. Hiervoor krijg je bij aanschaf een jaarabonnement, daarna moet je betalen (9,90 euro p/m). De prestaties op 2,4 GHz vallen een tegen. De Sense is alleen via een app te beheren en dat is slecht nieuws, wat doe je als de app niet meer beschikbaar is? We hebben de F-Secure ook in de praktijk geprobeerd.