De Genexis Platinum 7840 is een wifi-modem voor glasvezelverbindingen. De webinterface biedt zeker voor een provider-apparaat veel aanpasbare instellingen. Onder de streep weet de 7840 op de 5 GHz-band behoorlijke prestaties neer te zetten. Bekijk de testresultaten voor de details en de 2,4 GHz-prestaties. De 7840 hebben we geleend van Delta (moederbedrijf van providers Caiway en Zeelandnet). De 7840 is wordt geleverd aan abonnees van Caiway en SKP.