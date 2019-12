Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Huawei HG655d is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Huawei wordt door Online bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde single-band router. In tegenstelling tot veel andere routers heeft de Huawei geen 1 Gbit netwerkaansluitingen. Het was tijdens de test de enige modemrouter die veiligheidseisen heeft voor het maken van een nieuw wachtwoord, inmiddels hebben enkele concurrenten dit ook toegevoegd.