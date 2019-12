Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Huawei HG659 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Deze Huawei wordt door T-Mobile (voorheen Vodafone) bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde dual-band 802.11ac-router. Jammer genoeg zijn de prestaties op de 2,4GHz-frequentieband niet erg goed. Wel heeft de HG659 behoorlijk veel mogelijkheden zoals opties voor ouderlijk toezicht en een dlna-server.