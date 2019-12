Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Icidu NI-707540 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Deze Icidu-router kochten we ooit bij Dixons. Hij krijgt al jaren totaal geen ondersteuning meer, mocht je hem nog in bezit hebben zorg dan voor een andere router. Deze Icidu is onderhuids ongeveer hetzelfde beestje qua software als de Sitecom WLR-2100 en de Koobrick in deze test. Het doosje er omheen is anders en de prestaties verschillen wat. Standaard staat heel erg veel uitgeschakeld op deze router, inclusief de firewall. Erg vreemd.