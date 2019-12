Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Koobrick Wifi is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Dit product lijkt totaal geen ondersteuning te krijgen van de fabrikant. Hij krijgt al sinds 2010 geen nieuwe software, mocht je hem nog in bezit hebben zorg dan voor een andere router. Deze router van het merk KOOBRICK is onderdeel van een 'toren' van apparaten, waaronder een NAS en een opbergkastje. Dat is eigenlijk het enige echt speciale aan deze router, die onderliggend niet bijster geavanceerd is. Het is wel een dual-band-exemplaar. Wel heel netjes is het dat je drie netwerkkabels bij deze router krijgt, we zien veel vaker dat er maar één wordt meegeleverd.