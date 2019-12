Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys E1700 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De E1700 is al een relatief oud apparaat uit de lijn van Linksys, toen het bedrijf nog onder de Cisco-vlag opereerde. Geen tot de verbeelding sprekend apparaat, dat je nog via een cd moet installeren (als je niet handmatig in de webinterface aan de slag wilt). Hij heeft wel gigabitpoorten, maar presteert draadloos matig. Positief puntje: Het stroomverbruik is wel heel erg laag. Installeer in ieder geval de laatste software. Zie hiervoor de link die we delen onder het kopje firmware. Er worden onder andere kwetsbaarheden gedicht. We kochten de E1700 eind augustus 2014 voor 53 euro bij webwinkel Komplett.