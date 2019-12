Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Linksys E5400 is een simpele betaalbare compacte router. Helaas is er bezuinigd op de vaste netwerkaansluitingen, waardoor deze 10x langzamer zijn dan een de standaard 1Gbit-aansluitingen die we gewoonlijk zien op een router. Wij hebben de Linksys E5400 eind september 2019 gekocht bij Azerty voor 58 euro. Ben je benieuwd of deze router ondanks zijn tragere netwerkaansluitingen toch goed presteert? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.