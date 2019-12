Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys E8350 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De E8350 was kwetsbaar door een lek. Linksys heeft dit verholpen in via de meest recente software. Volg de link onder het kopje firmware. Met dit model keert Linksys tot op zekere hoogte terug naar het niveau van de Linksys-topmodellen tot 2012, dat was voor de komst van de Smart Wi-Fi-firmware. Dit model heeft dus de oude, vertrouwde blauwwitte interface. Die is inmiddels niet meer bepaald bij de tijd te noemen, dat geldt voor zowel het uiterlijk als de mogelijkheden. De installatie verloopt met behulp van een CD. Gelukkig is de installatiesoftware ook van de website van Linksys te downloaden. De E8350 heeft ondersteuning voor MU-MIMO technologie en kan daardoor meerdere apparaten tegelijk bedienen via een 'eigen snelweg'.