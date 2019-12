Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys E900 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De Linksys E900 is nog altijd goed (peiling oktober 2019) verkrijgbaar bij Bol.com. Daarom is het kwalijk dat de meest recente softwareupdate uit 2013 komt. Daarom vragen we ons sterk af of de router kwetsbaar is voor het Krack-lek (wifi-lek) uit 2017. De E900 is een heeft geen vernieuwde webinterface en app, zoals de meeste andere routers van Linksys. Al met al een vrij 'ouderwets' apparaat. De lage prijs van ongeveer 30 euro weegt niet op tegen de mogelijke beveiligingsproblemen. Zelf kochten we de E900 op 28 april 2014 voor 28 euro bij Alternate.