Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys EA2700 is gemeten met een eerder gebruikte testmethodedie onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De EA2700 was in 2013 het 802.11n-topmodel van Linksys. Het is een relatief klein apparaat, dat echter ook gebruikmaakt van de cloud-gebaseerde Smart WiFi-firmware. De Smart WiFi-omgeving is redelijk intuïtief te bedienen, maar nog wel altijd langzaam. Let op! Heb je de EA2700 nog in huis staan? Wees er dan van bewust dat de laatste softwareupdate met nieuwe mogelijkheden en veiligheidsupdates uit mei 2015 komt. Omdat er een groot WPA2-lek (wifi-lek) in 2017 is ontdekt vragen we ons af deze router hier kwetsbaar voor is.