Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys EA2750 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De EA2750 is een router uit 2015, hoewel je dat qua uiterlijk en de 802.11n-ondersteuning misschien niet zou zeggen. Hij is ook te bedienen met de Linksys Smart Wi-Fi software waardoor je hem vanaf elke locatie met internettoegang kunt beheren. De prestaties zijn redelijk. We hebben de EA2700 op 2 november 2015 gekocht bij MediaMarkt voor 90 euro.