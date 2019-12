Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys EA6100 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De meest recente software-update is uitgekomen in juni 2016. Daarom vragen we ons sterk af of het apparaat kwetsbaar is voor het grote wifi-lek (Krack) uit 2017. Dat is kwalijk, vooral omdat de router nog volop wordt verkocht. De EA6100 is een instaprouter die AC1200 combineert met 100Mbit-poorten, een merkwaardige keuze als je het ons vraagt. Hier hadden we 1000Mbit/1Gbit-poorten verwacht. De webinterface is erg langzaam en tijdens de test verloren we regelmatig verbinding, zonder dat duidelijk was waar dat aan lag. De prestaties zijn zoals te verwachten niet bijster goed, omdat hij nooit meer dan 95 Mbps kan halen door de bottleneck die veroorzaakt wordt door de 100Mbit-poorten. Hier staat tegenover dat hij zeer zuinig is wat betreft stroomverbruik.