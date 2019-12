Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys EA6300 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De EA6300 is een van de eerste Smart WiFi-routers van Linksys met de cloud-firmware, die met name in combinatie met een smartphone of tablet erg fijn werkt. Via de browser gaat het allemaal veel te traag.