Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys EA6350 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De EA6350 is net als de EA6100 een AC1200-router (op de doos aangeduid als AC1200+, waarbij onduidelijk is wat de + toevoegt), maar dan wel met gigabitpoorten en een usb 3.0-aansluiting in plaats van usb 2.0. Verwacht ook van dit apparaat geen wonderen. De snelheid die je kan behalen via de usb 3.0-aansluiting, heeft weinig om het lijf. Hetzelfde geldt voor de prestaties op 2,4 GHz. Die scores zijn behoorlijk slecht.