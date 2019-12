Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys EA6900 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De Linksys EA6900 is nog volop verkrijgbaar (meetpunt oktober 2018). Daarom is het kwalijk dat de router sinds mei 2014 geen nieuwe software heeft gekregen. In 2017 is er een groot beveiligingsprobleem ontdekt en we vragen ons af deze router hier kwetsbaar voor is. De EA6900 is de eerste Linksys-router sinds lange tijd met externe antennes. Hij presteert niet bijzonder als je bedenkt hoe duur hij is. Het kan zijn dat dit te maken heeft met de duidelijk andere insteek die Linksys heeft gekozen voor het routerontwerp.