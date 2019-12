Linksys EA7500 (EA7500-EU)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys E7500 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Met de EA7500 heeft Linksys MU-MIMO wat betaalbaarder gemaakt. Het is de enige AC1900 met MU MIMO die we tot nu toe hebben getest. In het algemeen een uitstekend presterende router. Linksys loopt wel wat achter op bijvoorbeeld Netgear en Asus als het gaat om de instellingsmogelijkheden. De Smart Wifi-omgeving mag daarnaast ook weleens voorzien worden van een update.