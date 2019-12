Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys EA8300 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Linksys EA8300 is 21 september 2017 voor 174 euro gekocht bij webshop Whinkel, dat sinds 27 juni 2018 failliet is verklaard. We zagen de router ook te koop bij meer dan 15 andere winkels, waaronder Wehkamp, Expert, Coolblue en Bol. De EA8300 heeft een zwart design met vier dikke antennes. Het apparaat heeft een bovenkant een ruimte met lampjes naast de poorten. Als je de router via een smartphone wilt beheren dan moet het via een app, wanneer je de webbrowser gebruikt word je gewezen op de app. De veiligheidseisen voor de wachtwoorden moeten echt hoger, voor toegang tot de router is een wachtwoord van minimaal 1 teken voldoende. Ook is het jammer dat de diagnostische gegevens automatisch gedeeld worden, je kunt dit vinkje wel uitschakelen.