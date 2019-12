Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys EA8500 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De EA8500 is het nieuwste topmodel van Linksys. De usb 3.x-snelheden van Linksys-routers zijn met afstand het hoogst van alle routers die op dit moment te koop zijn. Verder valt op dat de Smart WiFi-firmware een iets sneller is geworden en ook zijn de prestaties in het algemeen zeker uitstekend. We kochten deze Linksys-router midden januari 2016 voor 249 euro bij Paradigit. We zagen hem ook liggen bij o.a. Bol, Coolblue, MediaMarkt en Alternate.