Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys EA9500 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Linksys EA9500 is een grote router, met maar liefst acht netwerkaansluitingen achterop. Deze MU MIMO-router laat je weten wanneer er een MU MIMO apparaat is aangesloten door middel van een blauw streepje boven de power led. Het stroomverbruik is hoog, maar de prestaties zijn uitstekend.