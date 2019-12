Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys Velop Single Pack is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Velop is begin november 2017 gekocht voor 198 euro bij Whinkel. Velop is een mesh-systeem waarbij je meerdere Velops aan elkaar kunt koppelen om het bereik van je wifi te vergroten. De verpakking claimt: 'Velop’s modular Tri-Band system outperforms traditional routers and range extenders giving you 100% seamless Wi-Fi'. We kunnen dit niet bevestigen. Registratie is verplicht, behalve via een verborgen omweg (lees: installeer zonder internetverbinding). Sinds firmwareversie 1.1.2 is er een ingebouwde webinterface en de kwetsbaarheden voor het wifi-lek Krack zijn opgelost. We hebben ook een setje Velops in de praktijk uitgeprobeerd.