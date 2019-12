Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys WRT1200AC is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Met de WRT1200AC brengt Linksys het design van de (voor een router) zeer dure WRT1900AC naar een goedkopere router. Met name op 2,4 GHz zijn de prestaties echter niet om over naar huis te schrijven. Het instellingenmenu mag ook wat sneller worden gemaakt. Linksys heeft ook op dit apparaat een eSATA-aansluiting aangebracht. Dat kom je op routers zelden tegen en hierdoor wordt het mogelijk om niet alleen via USB maar ook via eSATA externe opslag toe te voegen. Handig voor de eSATA-fans, hoewel de USB-aansluiting voor de meeste mensen (meer dan) genoeg zal zijn. We hebben de WRT1200AC op 2 november 2015 aangeschaft bij Paradigit voor 150 euro.