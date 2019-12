Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys WRT1900AC is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Linksys lijkt met het uiterlijk van deze router de succesvolle WRT54G in ere te willen herstellen. Extreem duur apparaat, maar ook erg krachtig en voorzien van de handige Smart WiFi-cloud-firmware. Haalt zeer hoge snelheden via de USB 3.0-aansluiting die er op zit en presteert verder ook uitstekend. Installeer de laatste update, volg hiervoor de link onder het kopje firmware. De laatste update heeft onder andere een oplossing voor het Krack-lek, een groot wifi-lek uit 2017.