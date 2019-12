Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys WRT1900ACS is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WRT1900ACS is een upgrade voor de eerder uitgebrachte WRT1900AC, ze lijken als twee druppels water op elkaar maar de WRT1900ACS heeft een iets krachtigere processor. Deze router heeft uitstekende usb 3.x-prestaties, maar hij laat bij bepaalde andere tests wat steekjes vallen, met name bij LAN-WLAN op 802.11n. De Linksys-interface is op deze router het snelst, maar er kan zeker nog verbetering in gebracht worden. We kochten deze Linksys-router midden januari 2016 voor 229 euro bij Paradigit. Hij was ook verkrijgbaar bij o.a. Coolblue, MediaMarkt en Informatique.