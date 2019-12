Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys WRT3200ACM is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De WRT3200ACM is op 29 september 2017 gekocht bij Paradigit. De router lag op dat moment ook in veel andere winkels, waaronder Alternate, Bol en Coolblue. De WRT3200ACM heeft het karakteristieke zwart-blauwe kleurdesign dat bekend is van de klassieke Linksys-routers. Verder heeft hij vier externe antennes en evenveel poorten. De router is voorzien van de zogenaamde open source OpenWRT firmware waarmee je tot op detailniveau zaken kan aanpassen, vooral leuk voor de liefhebber. De veiligheidseisen voor de wachtwoorden moeten echt hoger, voor toegang tot de router is een wachtwoord van minimaal 1 teken voldoende. Ook is het jammer dat de diagnostische gegevens automatisch gedeeld worden, je kunt dit vinkje wel uitschakelen.