Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Linksys WRT32X is begin februari 2018 gekocht bij MediaMarkt voor 329 euro. De WRT32X lag toen ook bij o.a. Paradigit, Bol en Coolblue. De router wordt door Linksys als gamginrouter gepromoot, maar lijkt wat betreft design niet direct op gamers gericht. Dat is wat ons betreft een pluspunt. Het instellingenmenu is geheel in het Nederlands en biedt veel mogelijkheden, naast de basis menu's ook een apart deel voor geavanceerde instellingen, ingebouwde snelheidstest die naast up en down ook de ping meet. De WRT32X biedt goede prestaties via wifi. Op 30 januari kwam een firmwareupdate (1.0.180118.3) beschikbaar met een oplossing voor traag wifi dat werd veroorzaakt door Android apparaten.