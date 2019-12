Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Linksys XAC1900 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De XAC1900 is een wifimodem die we op 28 september 2017 voor 159 euro hebben gekocht bij Expert. Het is een wifimodem waarbij de dsl-modem in de voedingsadapter van de router zit verwerkt. De voeding ziet er dan ook wat ongewoon breed uit. De poorten aan de achterzijde bevatten twee lampjes die gaan knipperen als er data doorheen gaat. De webinterface is alleen bruikbaar via een computer. Als je het probeert op te roepen via je smartphone dan krijg je een melding dat de webbrowser niet wordt ondersteund.