Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de MikroTik RouterBoard RB951G-2HnD is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Update: Uit onderzoek van RTL Nieuws (okt 2018) blijkt. dat deze router door kwaadwillende hackers kan worden ingezet voor het genereren van cryptovaluta, zoals Bitcoin (digitaal geld). Los het op door de meest recente software te installeren. De MikroTik is voor de echte techneut. Voor de mindere goden is het RouterOS-instellingenmenu zeer ontoegankelijk. Ben jij iemand die de MikroTik thuis heeft staan? ? Help medegebruikers en deel jouw ervaringen via een review.