Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Netgear Nighthawk AX4 behoort tot de eerste generatie wifi 6-apparaten. Hij heeft gewoon twee zichtbare antennes en geen Star Wars vleugels zoals zijn duurdere broer (de Netgear Nighthawk AX8). Aan de achterzijde zitten de 5 gigabit ethernet-poorten en een usb 3.0-aansluiting. Voor het beheer kan je kiezen uit de recent vernieuwde Nighthawk webinterface. Tevens is er de Nighthawk app (voor iOS & Android) al biedt deze aanzienlijk minder mogelijkheden qua instellingen dan de eerder genoemde webinterface. Wat betreft de prestaties zien we dat de RAX40 het prima doet, vooral op de 2,4 GHz-band valt hij positief op. Begin juli 2019 hebben we de Nighthawk AX4 voor 199 euro aangeschaft bij Bol.com.