Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Netgear Nighthawk AX8 is een van de eerste wifi 6-routers en een bijzondere verschijning die ons doet denken aan de command shuttle van Kylo Ren uit Star Wars. Net als de wifi 6-rivaal van Asus. is deze router niet energiezuinig. Hij heeft wel behoorlijk hoge specificaties. Er is maar liefst 1 GB RAM beschikbaar en 2 van de lan-poorten kunnen gecombineerd worden (link-aggrigation). Van dat laatste zullen in de praktijk weinig mensen gebruik maken, want dan heb je ook 2 providers nodig. De prestaties van de AX8 zijn overwegend uitstekend. We hebben de Nighthawk AX8 op 23 april 2019 gekocht bij bol.com voor 329 euro.