Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 is een beest van een router met een stevige prijs. Alle extra's hebben vooral waarde voor gamers. Ben je dat niet? Dan zijn er genoeg alternatieven voor minder geld te vinden. De XR500 is een gaming router die draait op DumaOS, een op Linux gebaseerd besturingssysteem dat door het Britse Netduma is ontwikkeld. DumaOS is interactief en makkelijk aan te passen, zodat je simpel functionaliteit kan toevoegen. De jaarlijkse energiekosten zijn beperkt voor een gamingrouter, namelijk 17 euro. Ook is er een ingebouwde VPN Client van VPN-aanbieder HideMyAss. Op de verpakking staan meerdere claims, waaronder 'crush the lag', als dat je doel is moet je niet via wifi gamen. Wij hebben deze Netgear eind april 2018 voor 279 euro gekocht bij MediaMarkt. Helaas ontbreken ouderlijk toezicht-opties, wel kun je verkeer websites en diensten blokkeren, maar dat moet je zelf instellen.