Netgear Nighthawk RS400

De Netgear RS400 is een router met diverse beveiligingsextra’s. Zo krijg je een drie jaar durend Netgear Armor (gebaseerd op Bitdefender technologie) abonnement meegeleverd. Daarna zijn de kosten ongeveer 65 euro per jaar. Met Netgear Armor beveilig je het netwerk en een ongelimiteerd aantal apparaten (computers, tablets, telefoons…). Ook krijg je gratis de beschikking over de basis Circle Smart Parental Controls. Registratie is daarvoor vereist en voor de premium functies is er een betaald abonnement nodig. Wij hebben de RS400 25 september 2019 gekocht bij Coolblue voor 230 euro. Ben je benieuwd naar de door ons gemeten snelheid? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.