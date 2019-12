Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Netgear Nighthawk X10 kochten we op 8 februari voor 399 euro bij Coolblue. We zagen dat de X10 ook in de schappen lag bij o.a. Wehkamp, Expert en Informatique. Het is een bijzondere en hoog gepositioneerde router. Naast de gangbare ondersteuning voor 802.11n, 802.11ac is er ondersteuning voor de 60 GHz-band via 802.11ad. Deze laatste band heeft een zeer beperkt bereik (het signaal kan niet door een muur heen) maar levert gigantisch hoge snelheden tot wel drie keer zo snel als 802.11ac. De router wordt aangestuurd door een snelle processor en kan hierdoor ondersteuning bieden voor een media-server via Plex. De snelheid via de USB-poorten is erg hoog voor een router. De wifi-prestaties zijn goed. De energiekosten zijn jammer genoeg wat hoger dan gemiddeld. Installeer firmwareversie 1.0.3.10, deze lost kwetsbaarheden op die volgens Netgear zorgden voor veiligheidsrisico's.