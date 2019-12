Netgear Nighthawk X6S

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Netgear X6S (R8000P) kochten we begin augustus 2018 voor 219 euro bij Coolblue. valt in de categorie krachtige routers met een gecombineerde theoretische snelheid van maar liefst 4000 Mbit/s, maar deze is verdeeld over drie banden en in de praktijk een stuk lager. Op 5 GHz is de snelheid goed, maar op 2,4 GHz hadden we van deze router meer verwacht. Puntje van kritiek is de verplichte registratie voordat je ouderlijk toezicht-mogelijkheden kunt gebruiken. De X6S kochten we begin augustus 2018 voor 219 euro bij Coolblue. Hij lag toen ook in de winkel bij o.a. Expert, Alternate en Azerty.