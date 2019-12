Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Netgear Orbi Micro is een zeer compact mesh-systeem dat draadloos is uit te breiden met andere Orbi Micro's. Als losstaande router is het bijzonder dat hij ondanks zijn kleine formaat toch voorzien is van een tri-bandsysteem, wat betekent dat hij 3 wifi-netwerken in de lucht kan houden. Qua fysieke poorten is het eem stuk kariger gesteld vergeleken met een standaard router, hij heeft slechts 1 lan-poort waar 4 de standaard is. Postief zijn we over de prestaties, die zijn over het algemeen heel behoorlijk. We hebben de Netgear Orbi Micro eind april 2019 gekocht bij Alternate voor iets meer dan 130 euro. Heb je zelf een Netgear Orbi Micro? Misschien zelfs een setje? Deel jouw ervaringen via een review die hieronder wordt geplaatst.