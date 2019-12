Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Netgear R6120 was toen ook leverbaar bij o.a. Expert, ElectronicPartner, Bol en Conrad. De R6120 is een simpel en compact routertje, geheel zwart van kleur en met langzame netwerkpoorten (van 100 Mbps in plaats van 1000 Mbps). De prijs van de R6120 is aantrekkelijk laag, maar de prestaties zijn niet indrukwekkend. Voor net geen 42 euro hebben we begin augustus 2018 de R6120 gekocht bij Coolblue.