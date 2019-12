Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R6220 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Als je de R6220 oppakt dan weegt het apparaat lichter dan verwacht. De behuizing is namelijk relatief groot vergeleken met het lage gewicht. Klikken door het instellingenmenu voelt net wat te stroperig aan. De prestaties van de R6220 blinken niet uit, maar zijn ook niet slecht.