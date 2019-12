Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R6250 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Deze router was kwetsbaar door een lek, gelukkig is het lek door Netgear gedicht. Hiervoor moet je wel de laatste software installeren, volg de link die we delen onder het kopje firmware. De R6250 is het model dat Netgear uitgebracht heeft tussen de R6200 en de R6300. Op 802.11ac biedt hij de op dit moment maximale bandbreedte van 1300 Mbps, maar op 2,4 GHz gaat hij niet verder dan 300 Mbps. Een wat typische combinatie wat ons betreft, omdat 2,4 GHz nog altijd belangrijker is dan 5 GHz. Voor dit apparaat is de zeer handige Genie-app beschikbaar, waarmee je vrijwel alles kunt beheren.