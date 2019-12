Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R6300 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De R6300 van Netgear is de eerste 802.11ac router die door het merk op de Nederlandse markt werd gebracht, het is dan ook Netgears toprouter uit 2013. Qua uiterlijk is hij behoorlijk imposant, maar daardoor niet heel erg flexibel te plaatsen. Hij heeft een adapter die zo groot is dat hij ook bij een laptop zou passen.