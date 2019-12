Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R6400 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Deze router was kwetsbaar door een lek, gelukkig is het lek door Netgear gedicht. Installeer de laatste software, volg hiervoor de link die we delen onder het kopje firmware. De Netgear R6400 is de geestelijk opvolger van de inmiddels antieke R6300 (waar overigens twee versies van zijn geweest, uit 2012 en 2014). De R6400 maakt gebruik van dezelfde interne onderdelen als de R6300, maar hij heeft de vormgeving van de Nighthawk-lijn meegekregen. De Genie-app werkt fijn. Ook de prestaties zijn goed. Goed om te weten is dat wifi via de software is uit te schakelen, een fysieke knop om wifi uit te schakelen ontbreekt. We kochten deze Netgear halverwege januari 2016 voor 135 euro bij Coolblue. Op dat moment zagen we hem ook in de winkel bij o.a. Bol, Informatique, MediaMarkt en Wehkamp.