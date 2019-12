Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R6800 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De R6800 is een router met een typisch Netgear-design met de kenmerkende stealth-elementen (bekend van de Nighthawk-serie) en geheel in zwart uitgevoerd. Het apparaat kan zowel plat neergezet worden als aan de muur bevestigd. De router is voorzien van een 1 GHz dual-core processor, 128 MB Flash geheugen en 256 MB RAM. Het apparaat is uitgerust met drie externe antennes. De lampjes bevinden zich bovenop de router en aan de voorkant bevindt zich een usb-aansluiting, zodat je makkelijk usb-apparaten kunt plaatsen. Om ouderlijk toezicht te activeren is er een (gratis) OpenDNS-account vereist. Je kan zowel een bestaand account gebruiken of een account aanmaken via Netgear. Het apparaat presteert goed. We hebben de R6800 midden juni 2017 voor 109 euro aangeschaft bij Coolblue.