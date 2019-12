Netgear R7000 Nighthawk (R7000-100PES)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R7000 Nighthawk is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Deze router is kwetsbaar door een lek, gelukkig is het lek door Netgear gedicht. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht. De R7000 Nighthawk is niet langer het topmodel van Netgear, na de komst van de R7500, maar nog steeds een van de beste routers van het moment. De Genie-app voor gebruik op een mobiel apparaat en de Genie-software voor gebruik op een computer zijn zeer gebruiksvriendelijk. De webinterface is dat jammer genoeg niet en is ook nog eens vrij traag. Deze router presteert verder uitstekend op vrijwel alle vlakken.