Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R7000P Nighthawk is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Nighthawk is een router met een typisch Netgear-design met de kenmerkende stealth-elementen (bekend van de Nighthawk-serie) en geheel in zwart uitgevoerd. Het apparaat kan zowel plat neergezet worden als aan de muur bevestigd. De lampjes bevinden zich bovenop de router en aan de voorkant bevindt zich een usb-aansluiting. Om ouderlijk toezicht te activeren is er een (gratis) OpenDNS-account vereist. Je kan zowel een bestaand account gebruiken of een account aanmaken via Netgear. De router presteert goed. De verpakking meldt echter de theoretisch mogelijke snelheid. Voor een beeld van de daadwerkelijke snelheid bekijk je onze testresultaten. We kochten de R7000P op 19 juni 2017 bij MediaMarkt, op 34 cent na, voor 170 euro.