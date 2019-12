Netgear R7500 Nighthawk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R7500 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De R7500 Nighthawk is een router met zogeheten MU-MIMO-technologie, waarbij meerdere clients tegelijkertijd kunnen worden bediend. Op dit model werkt dit echter niet vanwege een ontbrekende driver. De kans dat dit ooit gaat werken, is klein. De prestaties van het apparaat zijn in onze testopstelling verder prima. De interface is nog altijd erg langzaam vergeleken met de concurrentie. Daar staat de uitstekende Genie-app waar je ook de router mee kunt instellen dan weer tegenover.