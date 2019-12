Netgear R7800 Nighthawk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R7800 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Netgear R7800 is een zeer krachtige MU-MIMO router, die in tegenstelling tot bijvoorbeeld de R8500 niet zo 'uit de kluiten gewassen' groot is. Met name op 2,4 GHz zet hij erg goede scores neer. De mogelijkheden zijn behoorlijk uitgebreid, al is de instellingenmenu inmiddels wel aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de Genie-app, die overigens prima functioneert. Via de USB 3.0-aansluiting zijn respectabele snelheden mogelijk en dat zie je niet vaak op een router.