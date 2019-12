Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Netgear R8000 Nighthawk is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Deze router was kwetsbaar door een lek, gelukkig is het lek door Netgear gedicht. Installeer de laatste software, volg hiervoor de link die we delen onder het kopje firmware. De R8000 Nighthawk is een tri-band-router met uitstekende prestaties. Dankzij een vernuftige antenne-opstelling is de router relatief beperkt van omvang. Heeft als nadeel dat de webinterface erg langzaam en gedateerd aanvoelt, maar gelukkig kan de R8000 vrijwel volledig met je smartphone beheerd worden (via de Genie-app). Update: De reviews van gebruikers hieronder zijn positief. Wat zijn jouw ervaringen met de R8000 Nighthawk?